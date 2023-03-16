واستفاد وست هام من النقص العددي في صفوف ضيفه طيلة الشوط الثاني بعد طرد لاعب الوسط البرتغالي لويس غوستافو "غوس" نهاية الشوط الأول (45).

وسجل الإيطالي جانلوكا سكاماكا (20) وجارود بوين (47 و49) وديفين موباما (65) أهداف الفريق الإنكليزي.

نيس يواصل رفع اللواء الفرنسي وحيداً

وودع لاتسيو الإيطالي المسابقة من ثمن النهائي بعد خسارته مجدداً أمام ألكمار الهولندي على أرض الأخير بنفس نتيجة سقوطه ذهاباً في العاصمة 1-2.

وكان فريق المدرب ماوريسيو ساري البادئ بالتسجيل عبر البرازيلي فيليبي دال بيلو (21) قبل أن يرد المضيف الهولندي بهدفين للسويدي ياسبر كارلسون (28) واليوناني فانغيليس بافليديس (62).

كما كان فياريال الإسباني من أبرز ضحايا ثمن النهائي بخسارته على أرضه أمام أندرلخت البلجيكي بهدف الجزائري إسلام سليماني (73)، وذلك بعدما تعادل الفريقان ذهابا 1-1.

وبعد فوزه خارج أرضه 1-صفر ذهاباً، عاد نيس الفرنسي ليجدد الانتصار على شيريف تيراسبول المولدافي وهذه المرة 3-1 بفضل غايتان لابورد والنيجيري تيريم موفي والجزائري بلال براهيمي، ليبقي الفريق الفرنسي الوحيد الذي يواصل مشواره القاري في المسابقات الثلاث.