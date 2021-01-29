وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال في حوار خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS January 29, 2021 20:25 1:38 دقيقة في حوار حصري مع beIN SPORTS، صرح وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال أن مدينة َ البَصرة مُستعدة ٌ لاحتضان كأس الخليج العربي في نسختِه الخامسة والعشرين. مقابلات تقارير إخبارية العراق كأس الخليج عدنان درجال -آخر الفيديوهات 1:38 دقيقة عدنان درجال في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:43 دقيقة لا عقوبات في حق إبراهيموفيتش ولوكاكو 0:33 دقيقة أولسان هيونداي يصل الدوحة 3:25 دقيقة الأهلي المصري يحط الرحال في الدوحة 0:19 دقيقة تشالهانوغلو يتعافى من "كوفيد-19" 0:34 دقيقة تقارير: ملاك إنتر يفكرون في بيع النادي 0:36 دقيقة بواش يفكر في الرحيل عن مرسيليا 1:22 دقيقة كلوب يثني ومورينيو خائب الأمل 1:03 دقيقة تقارير: مشادات بين مورينيو وبعض لاعبي توتنهام 0:42 دقيقة بن رحمة ينتقل بصفقة دائمة إلى وست هام