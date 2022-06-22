وزير الشباب والرياضة التونسي يدحض الشائعات بشأن التهديد بحلّ الاتحاد المحلّي لكرة القدم من قبل beIN SPORTS June 22, 2022 11:35 2:07 دقيقة في تصريح لقنواتنا أكد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش أن ما راج حول تهديد الوزارة بحلّ اتحاد كرة القدم بسبب الخلافات القائمة بين الهيئتين ليس له أساس من الصحة. مقابلات تقارير إخبارية الاتحاد التونسي لكرة القدم وزير الشباب والرياضة التونسي -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة الياباني مينامينو على أعتاب نادي موناكو 2:07 دقيقة لا نيّة لحلّ الاتحاد التونسي لكرة القدم 0:35 دقيقة الاتحاد الألماني يدعم تشيفيرين لولاية جديدة 3:23 دقيقة ماني خضع للفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى بايرن 0:32 دقيقة تيفيس المعتزل حديثاً يتولى تدريب روساريو سنترال 0:30 دقيقة البريطاني بينيستون يصعد إلى ثاني أدوار إيستبورن 0:36 دقيقة تقارير- صفقة عودة لوكاكو لإنتر تمت بصيغة الإعارة 1:13 دقيقة ناصر غانم الخليفي يؤكد عدم تفاوضه مع زيدان 2:41 دقيقة ذهبية ورقم قياسي للمجري ميلاك في سباق 200 م فراشة 0:28 دقيقة العربي القطري يمدد عقد مدربه يونس علي