وزير الرياضة الكاميروني يؤكد جاهزية بلاده لاستضافة كأس أمم إفريقيا من قبل beIN SPORTS November 26, 2021 21:27 0:32 دقيقة في تصريح حصري لقنواتنا، قال وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل كومبي إن بلاده جاهزة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية رغم ما يثار عن بعض أوجه القصور. مقابلات الكاميرون كأس أمم إفريقيا نارسيس مويل كومبي وزير الرياضة الكاميروني -آخر الفيديوهات 4:41 دقيقة الارتياح يسود الأوساط الكروية في روسيا 0:33 دقيقة مانشيني يحذّر من خطورة مقدونيا الشمالية 4:09 دقيقة الشارع البرتغالي يدرك صعوبة قرعة الملحق الأوروبي 3:53 دقيقة قرعة الملحق الأوروبي مبعث قلق للشارع الإيطالي 2:31 دقيقة ردود الأفعال في تركيا بعد قرعة الملحق الأوروبي 1:16 دقيقة رياض محرز: "هدفنا التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا" 1:41 دقيقة شرف الدين عمارة: "نحترم جميع المنافسين" 0:32 دقيقة "كومبي" يؤكد جاهزية الكاميرون لاستضافة أمم إفريقيا 1:26 دقيقة إنفانتينو يعلن الاستعانة بالـ"VAR" في الدور الحاسم 0:45 دقيقة مجموعة beIN الإعلامية تنال حقوق بث كأس العرب