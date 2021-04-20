وزير الرياضة الإنكليزي سيفعل كل شيء ضد دوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 20, 2021 17:11 1:35 دقيقة أكد وزير الرياضة الإنكليزي " أوليفر داودن" أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام إعلان تأسيس دوري السوبر الأوربي، واصفاً إياه بأنه يتعارض مع روح لعبة كرة القدم، ومشيراً إلى أنه سيفعل كل شيء لمنع حدوث ذلك. تقارير إخبارية دوري السوبر الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة داودن يهاجم بشدة دوري السوبر الأوروبي 0:56 دقيقة الخليفي: "كرة القدم هي لعبة للجميع" 2:53 دقيقة استمرار موجة الغضب بسبب مشروع دوري السوبر الأوروبي 0:47 دقيقة غوارديولا يعارض دوري السوبر الأوروبي 0:38 دقيقة كلوب: "إذا كان خروجي سيساعد فسأخرج" 0:41 دقيقة تشيفرين يشن هجوما حاداً على أندية دوري السوبر 1:02 دقيقة إنفانتينو يؤكد معارضة الفيفا لدوري السوبر الأوروبي 0:35 دقيقة خوليت يؤكد معارضته لفكرة دوري السوبر الأوروبي 1:17 دقيقة كلوب يؤكد على موقفه الرافض لدوري السوبر الأوروبي 4:08 دقيقة ليفربول يسقط في فخ التعادل مع ليدز