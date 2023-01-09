وزيرة الرياضة الفرنسية تشيد بمسيرة لوريس من قبل beIN SPORTS January 9, 2023 23:33 0:48 دقيقة في ردود الفعل الأولى بعد إعلان قائد المنتخب الفرنسي هوغو لوريس اعتزالَه دولياً أشادت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا بمسيرة حارسِ مرمى منتخب الديوك. تقارير إخبارية هوغو لوريس -آخر الفيديوهات 4:45 دقيقة تواصل ردود الفعل الغاضبة بعد تصريحات لوغريت 0:48 دقيقة وزيرة الرياضة الفرنسية تشيد بمسيرة لوريس 3:53 دقيقة أرسنال يتخطى أوكسفورد ويتأهل للدور الرابع 4:02 دقيقة تغطية إعلامية غير مسبوقة لخليجي 25 0:30 دقيقة ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني وألابا 0:41 دقيقة البرازيلي سيلفينيو يتولى تدريب منتخب ألبانيا 0:49 دقيقة بشيكتاش يسعى للتعاقد مع الكاميروني أبو بكر 0:28 دقيقة قائد المنتخب الفرنسي هوغو لوريس يعلن اعتزاله دوليا 0:44 دقيقة مانشستر يونايتد يرغب في ضم الهولندي فيخورست 0:35 دقيقة المنتخب العراقي يتخطى نظيره السعودي بهدفين نظيفين