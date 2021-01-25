وكان من المقرر أن يصل وفد التفتيش اليوم الاثنين إلى البصرة للإطلاع على آخر تحضيرَاتها والوقوف على المنشآت والبنية التحتية قبل الحسم في ملف تنظيمها للبطولة، غير أنّ الزيارة أرجئت لأسباب إدارية تتعلق بتأخُر وصول تأشيرات السفر إلى عضوين من أعضاء الوفد.

