قررت وزارة الرياضة المصرية إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل وكلفت لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القلعة البيضاء واضعة بذلك حداً للجدل الذي كان مسيطراً على الساحة الرياضية المصرية منذ أن قامت اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف رئيس الزمالك مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، مطالبة إجراء انتخابات لرئيس بديل.

وجاء قرارُ الوزارة بناء على تقرير لجنةِ تفتيش أكدت وُجود َ العديد من المخالفاتِ الماليّة، هذا وأحالتِ الوزارة المخالفاتِ للنّيابةِ العامّة، فيما كلّفتِ الوزارة لجنة ً مؤقّتة بتسيير ِ شؤون النادي لحين البـَتّ ِ في هذه القضايا.

مخالفات مالية

وصرّح مصدرُ ُ مسؤول في وزارة الشّباب بأنّ المخالفاتِ المالية في نادي الزّمالك مرتبطة في معظمِها برحلات الفريق في البطولات الإفريقية، وشراء وبيع اللاعبين المحترفين في الفريق الأول، وعلمت beIN SPORTS أن النّيابةستبدأ التّحقيقات في المخالفات ِ المالية خلال اليومين القادمين، هذا وأعلنت مديريّة ُ الشباب بالجيزة أسماءَ أعضاء ِ اللجنة التسييرية، وهم المستشار "أحمد بكري" رئيس ُ محكمة الاستئناف، والمستشار هشام إبراهيم، ومحمد سيد عطيه المحامي العام بمحكمة النقض.

قرار اللجنة الأولمبية المصرية

وكانت الأولمبية المصرية قد غرمت رئيس الزمالك مئة ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

وسمّت اللجنة لائحة طويلة من الشخصيات تضمنت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، نائب رئيس الزمالك هاني العتال وعضو المجلس عبدالله جورج، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة عمرو الجنايني ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.

وقبل إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت على وقع فوز مثير للأهلي على الزمالك الجمعة في استاد القاهرة، كانت اللجنة الأولمبية المصرية أرسلت كتاباً إلى اتحاد كرة القدم المصري، أعلمته فيها بمنع حضور مرتضى منصور المباراة النهائية.





