وباء كورونا يوقف الحياة في إيطاليا.. وكرة القدم! March 12, 2020 12:17 2:04 دقيقة في ظلِّ استمرارِ تفشي وباءِ "كورونا" في إيطاليا، تقرر تأجيلُ مبارياتِ دوري الدرجةِ الأولى في البلاد، حتى الثالثِ من أبريل المقبل، وسط َ حالةٍ من الشكوكِ حول استكمال ِ المسابقاتِ هذا الموسم تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 9:01 دقيقة آخر تطورات فيروس كورونا في بريطانيا 3:57 دقيقة آخر تطورات فيروس كورونا في إيطاليا 2:04 دقيقة وباء كورونا يوقف الحياة في إيطاليا.. وكرة القدم! 0:21 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تعلن تعليق مباريات الليغا 1:39 دقيقة إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو 2020 4:16 دقيقة آخر أخبار كورونا وتأثيره على الأحداث الرياضية 2:54 دقيقة تعليق الموسم المنتظم في الـ"NBA" 0:19 دقيقة أوبلاك أفضل لاعب في مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد 2:16 دقيقة فافر: لم نخطئ في أدائنا لكننا جازفنا 1:50 دقيقة كلوب: دفعنا ثمن الأخطاء التي ارتكبناها