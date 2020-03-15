وباء كورونا يضع الدوريات الكبرى أمام فراغ قانوني من قبل beIN SPORTS March 15, 2020 19:10 2:06 دقيقة فرض وباء كورونا حالة إستثنائية نادرة الحدوث في عالم كرة القدم، لأول مرة منذ الحربين العالميتين والحرب الأهلية الإسبانية...مصير الدوريات الأوروبية الكبرى بات على المحك... كورونا -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة إلتشي يعلن عن إصابة أحد لاعبيه بكورونا 2:06 دقيقة وباء كورونا يضع الدوريات الكبرى أمام فراغ قانوني 0:22 دقيقة قمة سلبية وصامتة بين غلطة سراي وبشيكتاش 0:31 دقيقة تأخير إيقاف المنافسات يثير غضب روني 9:59 دقيقة موجز الأخبار 0:40 دقيقة كورونا: اجتماع عن بعد بخصوص أولمبياد طوكيو 1:54 دقيقة نجوم الرياضة يسهمون في محاربة كورونا على طريقتهم 2:21 دقيقة غاراي يصاب بالفيروس وحالات جديدة في فالنسيا 0:28 دقيقة فيروس كورونا يلقي بظلاله على الرياضات المائية 0:33 دقيقة استمرار الأنشطة الرياضية في السودان دون جمهور