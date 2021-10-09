هُمام الأمين: نأمل أن نكون أفضل في المباراة القادمة من قبل beIN SPORTS October 10, 2021 00:00 1:09 دقيقة قال هُمام الأمين لاعب منتخب قطر إن مواجهة منتخب البرتغال التي انتهت بفوز الأخير 3-0، كانت صعبة واعداً أن يتحسن العنابي في المباراة القادمة. منتخب البرتغال لكرة القدم منتخب قطر همام الأمين -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة همام الأمين: نأمل أن نكون أفضل في المباراة القادمة 1:04 دقيقة طارق سلمان يعتذر من جماهير العنابي 4:47 دقيقة إنكلترا تنتصر بالخمسة على أندورا وتدنو من التأهل 3:47 دقيقة سويسرا تعود إلى سكة الانتصارات 0:43 دقيقة الدنمارك دون هزيمة في تصفيات المونديال 3:51 دقيقة بولندا تستعرض أمام سان مارينو 0:49 دقيقة المنتخب الأرجنتيني يستعد لمواجهة أوروغواي 0:48 دقيقة تيتي يشدد على أهمية المباراة أمام كولومبيا 4:58 دقيقة منتخب البرتغال يتخطى نظيره القطري بثلاثية نظيفة 0:45 دقيقة روبنسون يقود إيرلندا لتحقيق فوزها الأول