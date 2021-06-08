واختيرت هيويت بالإجماع من قبل لجنة الاختيار المكونة من سبعة أعضاء حيث اتفقت اللجنة تمامًا على أن ديبي تمتلك الخبرة اللازمة والتي امتدت لخمسة عشرة عاما في قطاعات الأعمال فضلاً عن الصفات القيادية المطلوبة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.

