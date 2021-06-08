واختيرت هيويت بالإجماع من قبل لجنة الاختيار المكونة من سبعة أعضاء حيث اتفقت اللجنة تمامًا على أن ديبي تمتلك الخبرة اللازمة والتي امتدت لخمسة عشرة عاما في قطاعات الأعمال فضلاً عن الصفات القيادية المطلوبة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.
هيويت رئيسة للاتحاد الإنكليزي ابتداء من يناير 2022
واختيرت هيويت بالإجماع من قبل لجنة الاختيار المكونة من سبعة أعضاء حيث اتفقت اللجنة تمامًا على أن ديبي تمتلك الخبرة اللازمة والتي امتدت لخمسة عشرة عاما في قطاعات الأعمال فضلاً عن الصفات القيادية المطلوبة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.
تقارير إخبارية الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ديبي هيويت