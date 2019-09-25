ويأتي ذلك بعدما أبدى تير شتيغن الذي يدافع عن ألوان برشلونة الإسباني ويعد من أفضل حراس المرمى في العالم حالياً، شكواه من بقائه ثانياً خلف نوير الذي يدافع عن ألوان بايرن، في حراسة مرمى المانشافت.

وفي عددها الأسبوعي الأربعاء، نشرت "سبورت بيلد" تصريحات لهونيس (67 عاماً) أفادت أنها تعود إلى الأربعاء الماضي، بعد فوز بايرن على النجم الأحمر الصربي 3-صفر ضمن دوري أبطال أوروبا.

ونقلت المجلة عن هونيس قوله "لن نقبل أبدًا أن يحصل تغيير" في حراسة مرمى المنتخب الألماني، محذراً من أنه بحال حصول ذلك "لن نضع أي لاعب دولي (من بايرن) بتصرف المنتخب".

وشن هونيس هجوماً لاذعاً على لوف والاتحاد، معتبرًا أنهم لم يعمدوا إلى حماية نوير بعدما أبدى تير شتيغن امتعاضه من دور الحارس الثاني في صفوف المنتخب.

وأثار تير شتيغن (27 عامًا) الذي انضم إلى برشلونة عام 2014 من بوروسيا مونشنغلادباخ، جدلاً الأسبوع الماضي بقوله "ما زلت أحاول القيام بكل شيء لكن هذه الرحلة مع ألمانيا كانت نكسة كبيرة بالنسبة إلي"، في إشارة إلى بقائه على دكة البدلاء في مباراتي المانشافت أمام هولندا وإيرلندا الشمالية ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

واستتبع ذلك رداً من نوير الذي أكد أن "الموضوع مغلق بالنسبة لي"، لكنه وجه انتقاداً لتير شتيغن باعتبار أن ما أدلى به أضر بالمنتخب.

وتواصلت الحرب الكلامية بين الحارسين، اذ قال تير شتيغن في مؤتمر صحافي عشية لقاء فريقه مع بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال "لا أعتقد أنه يعود لمانويل أن يبدي رأيه بشأن (تعبيري عن) مشاعري".

ووفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يؤدي رفض وضع اللاعبين الدوليين بتصرف المدرب، الى فرض عقوبات على النادي تتراوح بين غرامات مالية ومنعه من المشاركة في المسابقات.

