وعاد الفضل في فوز منتخب الطواحين الشاب إلى سونتيي هانسن الذي أحرز الأهداف الثلاثة مفتتحا التسجيل بعد مرور أربع دقائق على البداية ، قبل أن يعادل المنتخب النيجيري النتيجة بهدف أولاكونلي أولوسيغن في الدقيقة 12 ليعود بعد ذلك هانسن ويضع هولندا في المقدمة بعد ثلاث دقائق قبل أن يسجل هدف تأمين الفوز من ركلة جزاء عند الدقيقة 80 مكملا الهاتريك.

و حجز منتخب كوريا الجنوبية مكانه في ربع النهائي بعد فوزه على نظيره الأنغولي بهدف دون مقابل.

المباراة التي أقيمت بملعب غويانيا الأولمبي سجل هدفَها الوحيد تشوي مينسيو في الدقيقة33 مانحا منتخب بلاده العبور لدور الثمانية.