وتقدم الضيوف بثنائية نظيفة سجلها لاعب ليفربول الإنكليزي جيورجينهو فاينالدوم 32، 41.

لكن أصحاب الأرض قلصوا الفارق في الدقيقة 53 عبر ستانيسلاف دراغون.

ويتصدر المنتخب الهولندي المجموعة برصيد 15 نقطة، ويتقدم بفارق الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة على ألمانيا التي فازت على إستونيا 3-0.

وتعتبر المجموعة الثالثة الأكثر ندية في هذه التصفيات، بما أن إيرلندا الشمالية تحتل المركز الثالث بـ12 نقطة من 6 مباريات، وذلك قبل أن تتواجه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر مع هولندا على أرضها في مباراة مصيرية للمنتخبين قبل الجولة الأخيرة التي تحل فيها إيرلندا الشمالية ضيفة على ألمانيا في فرانكفورت، فيما يعلب رجال كومان مع إستونيا في أمستردام.

ولم تكن بداية هولندا سلسة إذ عانت أمام مضيفتها قبل أن يأتي الفرج في الدقيقة 32 برأسية فينالدوم بعد عرضية من كوينسي بروميس عجز الحارس ألكسندر غوتور عن صدها.

وعقّد فينالدوم من مهمة بيلاروسيا بتسجيله هدفه الخامس في المباريات الست لهولندا في هذه التصفيات، وذلك بتسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة قبيل انتهاء الشوط الأول (41).

لكن بيلاروسيا عادت إلى أجواء اللقاء بتقليصها الفارق في بداية الشوط الثاني بفضل كرة رأسية من ستانيسلاف دراغون إثر عرضية من دينيس بولياكوف (54)، مانحاً بلاده هدفها الأول على أرضها منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 حين تغلبت على لوكسمبورغ 1-صفر في المستوى الرابع من دوري الأمم الأوروبية.

وحاولت بيلاروسيا بعد الهدف أن تستفيد من فقدان التوازن في الفريق الهولندي، لكن سرعان ما استعاد رجال كومان رباطة جأشهم وقادوا اللقاء الى بر الأمان.

وأشار قائد هولندا فيرجيل فان دايك إلى ما واجهه منتخب بلاده من صعوبة "في وسط الملعب لأنهم كانوا متراصي الصفوف. وأرضية الملعب لم تكن رائعة أيضاً"، محذرا بحسب ما نقل عنه موقع الاتحاد الأوروبي "يتوجب أن نقدم أداء أفضل مما فعلنا في الشوط الثاني رغم أن الأمور كانت تحت السيطرة في النهاية. نحن الآن قريبون من التأهل الى النهائيات، وفي نهاية المطاف هذا هو الأهم".

