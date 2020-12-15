هولاند يعلق على رحيل فافر من قبل beIN SPORTS December 15, 2020 18:13 0:24 دقيقة في مقابلةٍ حصرية مع قنوات beIN SPORTS علّق لاعب بوروسيا دورتموند إرلينغ هولاند على إقالة السويسري لوسيان فافر من تدريب دورتموند، حيث تمنى له التوفيق مستقبلاً، مشيراً إلى أن رحيل المدربين واللاعبين جزء من عالم كرة القدم. مقابلات تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند لوسيان فافر إيرلينغ هولاند -آخر الفيديوهات 5:17 دقيقة نقاط قوة ملف قطر لاستضافة آسياد 2030 0:24 دقيقة هولاند يعلق على رحيل فافر 1:32 دقيقة كلوب ينعي أوييه ويؤكد أن أحداً في ليفربول لن ينساه 4:01 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 1:15 دقيقة الجابر: إرث أسياد 2006 يؤهل الدوحة لاحتضان المزيد 0:54 دقيقة برشم: قطر تمتلك خبرات كافية في تنظيم البطولات 0:46 دقيقة تشيلسي يتطلع لاعتلاء الصدارة 2:23 دقيقة الأرجنتينيون يتفنون بتكريم الراحل مارادونا 0:48 دقيقة سون لـbeIN SPORTS: "أتطلع دائماً إلى التحسن" 0:50 دقيقة برشلونة يعلن عن موعد انتخابات الرئاسة