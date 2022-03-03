هوفمان: "مصرع لاعبيْن أوكرانييْن" من قبل beIN SPORTS March 3, 2022 21:28 0:50 دقيقة كشف يوناس باير هوفمان، الأمين العام لرابطة اللاعبين المحترفين، عن مصرع لاعبيْن أوكرانييْن إثنين خلال الصراع الأخير مشيراً إلى أنه هناك دور هام للمجتمع الدولي للإحاطة بالرياضيين في مثل هذه الأحداث. تقارير إخبارية أوكرانيا -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة هوفمان: "مصرع لاعبيْن أوكرانييْن" 1:08 دقيقة جيسي مارش: "استفدت كثيراً من مارسيلو بييلسا" 1:09 دقيقة قلق بشأن مستقبل تشيلسي 0:24 دقيقة أنييلي: لا إعلان عن نسخة محدثة من "السوبر ليغ" 0:47 دقيقة ماسترز: "فسخ أو تجميد عقود البث مع الجانب الروسي" 0:51 دقيقة تيباس يشنّ هجوماً كبيراً على أندية "السوبر ليغ" 0:58 دقيقة الاتحاد الروسي لكرة القدم سيلجأ إلى "كاس" 0:37 دقيقة حصرياً بطولة العالم لألعاب القوى على beIN SPORTS 11:15 دقيقة استياء روسي من قرار اللجنة البارالمبية الدولية 0:50 دقيقة أمير عبدو مدرباً جديداً للمنتخب الموريتاني