وأوضح النادي: "هوبرز موجود في الحجر المنزلي بعدما أصيب بالعدوى أثناء حضوره فعالية في مدينة هيلدسهايم ولفت إلى أنه لم يتصل بأي من زملائه في الفريق منذ إصابته".
وبات بذلك، هوبرز أول محترف كرة القدم يصاب بالعدوى في ألمانيا.
* الصورة من الأرشيف
وأوضح النادي: "هوبرز موجود في الحجر المنزلي بعدما أصيب بالعدوى أثناء حضوره فعالية في مدينة هيلدسهايم ولفت إلى أنه لم يتصل بأي من زملائه في الفريق منذ إصابته".
وبات بذلك، هوبرز أول محترف كرة القدم يصاب بالعدوى في ألمانيا.
* الصورة من الأرشيف
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