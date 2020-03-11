وأوضح النادي: "هوبرز موجود في الحجر المنزلي بعدما أصيب بالعدوى أثناء حضوره فعالية في مدينة هيلدسهايم ولفت إلى أنه لم يتصل بأي من زملائه في الفريق منذ إصابته".

وبات بذلك، هوبرز أول محترف كرة القدم يصاب بالعدوى في ألمانيا.

#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. 👇 #NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/MBVQOdDnI1 — Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020

* الصورة من الأرشيف