وأكد هنري أن كرة القدم تبقى "ثانوية" في وقت يواجه فيه العالم انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستلم النجم السابق لأندية موناكو ويوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنكليزي وبرشلونة الإسباني الإدارة الفنية لفريق مونتريال الصيف الماضي، لكنه لم يقده سوى في خمس مباريات فقط قبل أن يتوقف النشاط الكروي في أميركا الشمالية في 12 آذار/مارس الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19".

وكان فريقه يستعد لخوض إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال الكونكافاف أمام مضيفه أولمبيا الهندوراسي بعدما خسر ذهاباً على أرضه 1-2، علماً بأنه يحتل المركز الثاني من المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي بعد مرحلتين فقط برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين خلف أتلانتا يونايتد المتصدّر.

وقال هنري الذي يخضع للحجر الصحي في مونتريال بسبب فيروس "كوفيد-19" في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "عندما صدر قرار التوقف، أتذكر أننا مع الجهاز الفني طرحنا بعض الأسئلة وقلت: ومع ذلك فإن أهم شيء هو الحالة الصحية للجميع. تصبح كرة القدم ثانوية. بغض النظر عن الوقت الذي سيستغرقه (التوقف)، يتعين علينا الصمود مثل أي شخص آخر، لأن الصحة هي الأولوية قبل كل شيء".

وأضاف "لم أسأل نفسي: هل ستكون فترة التوقف طويلة؟ لم أقل أننا سنضيع الوقت ... بصراحة، هذه هي الحقيقة الصارمة، لم أفكر في ذلك. الصحة قبل كل شيء. إذا كان يتعين علينا الانتظار فترة أطول، فسنفعل ذلك. يجب علينا احترام القواعد".

وأشار هنري إلى أنه من الصعب التعامل مع الشك المستمر حول استئناف الموسم من عدمه، وقال "الأمر المعقد هو عدم معرفة متى سنعود إلى الملعب. مدربنا للياقة البدنية هو من يقوم بالعمل الأكبر في الوقت الحالي. يرسل برامج للاعبين، يحاول معرفة ما إذا كان يتم احترامها ويتأقلم مع الوضع. اللاعب الذي يملك الحس التنافسي، يتعين عليه أن يتدرب ويعمل بجدية".

وتابع أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي (51 هدفاً) "أحاول استخدام الأدوات المتاحة. ولكن بما أننا لسنا في الملعب، فإننا لا نرى ما إذا كان هناك تقدم. لذا علينا أن نثق باللاعبين".

ورداً على سؤال حول وقت التحضير اللازم لاستئناف المنافسات، قدَّر هنري أن ذلك "يتوقف على ما سيقوم به (اللاعبون) خلال الفترة الحالية. إذا اتبعوا تعليماتنا، فسيكون ذلك أسرع. لا ندري كم من الوقت سيمنح لنا، لذا يجب أن نكون على استعداد".

وفي الوقت الذي تدرس فيه رابطة الدوري الأميركي للمحترفين العديد من الخيارات لاستئناف الموسم الذي أوقفته حتى الثامن من حزيران/يونيو المقبل، أكد هنري "سنتأقلم. سنكون جاهزين كيفما كان الحل، حتى لو كنا سنلعب بدون جمهور. لم يحدث لي ذلك (اللعب بدون جمهور) قط، لكن إذا قررت رابطة الدوري ذلك، سنفعل".

من أشهره الاستثنائية الأولى التي عاشها في مونتريال، أكد هنري أنه "إلى الأبد، سأظل مرتبطًا بهذه المدينة، لأنني أعيش (أزمة فيروس كورونا) هنا"، مضيفاً "عندما ترى ما يفعله الناس من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن، فذلك مدهش حقاً. تشعر وكأنك صغير حقاً. كرة القدم هي شغفي، إنها حياتي وأحب أن تعود عجلتها الى الدوران، ولكن يجب أن نبقى هادئين ونفكر في ما يحدث الآن".

