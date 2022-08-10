هل يُعدّ العمر عائقًا للتألق في عالم كرة القدم ؟ من قبل beIN SPORTS August 10, 2022 11:52 4:26 دقيقة ما الذي يجمع بين كريستيانو رونالدو وتياغو سيلفا ولوكاس فابيانسكي؟ ثلاثتهم يلعبون لثلاثة أندية في البريميرليغ وهم في سن السابعة والثلاثين. فما هو سر تواصل تألقهم ؟ تقارير إخبارية تياغو سيلفا كريستيانو رونالدو لوكاس فابيانسكي -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة برشلونة أكثر أندية الليغا نشاطاً في الميركاتو 0:42 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع السنغالي "سار" 2:59 دقيقة "كاف" يُطلق رسميًا بطولة "دوري السوبر الإفريقي " 1:37 دقيقة إنديبنديينتي الإكوادوري يبلغ نصف النهائي 4:26 دقيقة هل يُعدّ العمر عائقًا للتألق في عالم كرة القدم ؟ 3:27 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وأينتراخت فرانكفورت 2:29 دقيقة افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة بتركيا 3:21 دقيقة برشلونة الأبرز في الميركاتو الصيفي 0:27 دقيقة فلامنغو يتخطّى كورينثيانز ويبلغ نصف النهائي 0:46 دقيقة كيريوس يعبر بنجاح إلى الدور الثاني