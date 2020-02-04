هل يستحق العريبي فرصة مع منتخب الجزائر؟ من قبل beIN SPORTS February 4, 2020 13:22 1:53 دقيقة لفت تألق النجم الجزائري كريم عريبي مع النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال إفريقيا الأنظار بعدما تصدر هدافي البطولة بعشرة أهداف إلى حدود نهاية دور المجموعات،الأمر الذي قد يفتح أمامه أبواب المنتخب الجزائري في حال استمرار تألقه. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 4:31 دقيقة تحديد موعد جنازة كوبي براينت 0:24 دقيقة السد يضم المكسيكي مارك فابيان 1:53 دقيقة هل يستحق العريبي فرصة مع منتخب الجزائر؟ 0:23 دقيقة إصابات ديمبيلي مع برشلونة.. للقصة بقية 3:46 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 22 0:34 دقيقة أنس جابر تتقدّم 33 مركزاً عالمياً 0:38 دقيقة هل يتولّى الألماني رانغنيك تدريب ميلان؟ 0:33 دقيقة "تشاينادا" تعلّق الاختبارات مؤقتاً 0:41 دقيقة الأهلي يكشف أسباب عدم تقديم شكوى لـ"كاف" 11:47 دقيقة موجز الأخبار