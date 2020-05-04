هاينكس يتحدث عن تأثير فيروس كورونا من قبل beIN SPORTS May 4, 2020 12:33 0:38 دقيقة اعتبر المدرب الألماني السابق يوب هاينكس أن وباءَ كورونا جاء بنتائجَ غيرِ مرغوبٍ فيها للمجتمع بشكل ٍعام، وكرةِ القدم بصورةٍ خاصة. -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة هاينكس يتحدث عن تأثير فيروس كورونا 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:05 دقيقة مارسيليا يحتفي بعودته إلى دوري أبطال أوروبا 1:30 دقيقة مانشستر يونايتد يحتفل بعيد ميلاد أسطورته بيكام 3:11 دقيقة فلامنغو يسمح باستخدام علامته التجارية 2:44 دقيقة تأجيل موعد اختيار اللاعبين الصاعدين إلى الـNBA 2:21 دقيقة السبشيل وان يزرع الخضروات ويوصلها إلى الملعب 1:03 دقيقة الاتحاد التونسي يضع شروطا صارمة تحسبا لعودة النشاط 0:49 دقيقة كورونا - الخوف يتملك لاعبي البريميرليغ قبل العودة 0:45 دقيقة ويليان يفاجئ جماهير تشيلسي ويتحدث عن وجهته المقبلة