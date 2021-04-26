هالك يكشف سبب استمرار تألقه في الملاعب المختلفة من قبل beIN SPORTS April 26, 2021 10:31 1:14 دقيقة في لقاء حصري مع نجم المنتتخب البرازيلي الأسبق ولاعب أتليتيكو مينيرو هالك أكد هذا الأخير أنّ القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة في كل بلد لعب فيه، هي مفتاحُ تطورِه و تألقِه. اللقاء ستتابعونه كاملا هذا الإثنين في الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة. مقابلات هالك -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة موعد مشاهدة قرعة كأس العرب في بث مباشر 1:14 دقيقة هالك يكشف سبب استمرار تألقه في الملاعب المختلفة 1:40 دقيقة الفوز مطلب بيولي وإنزاغي يأمل تغيير الصورة 4:34 دقيقة ليل يقلب الطاولة على ليون ويعود لصدارة الـ"ليغ 1" 3:13 دقيقة بلباو يفاجئ أتلتيكو مدريد ويشعل الصراع على اللقب 0:30 دقيقة تعادل باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري الأبطال 0:31 دقيقة نادال يحقق لقبه الثاني عشر في دورة برشلونة 0:30 دقيقة جدول ومواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021 3:42 دقيقة مانشستر سيتي يحصد كأس الرابطة بهدف متأخر 4:13 دقيقة برشلونة يقترب من أتلتيكو بفوزه الثمين على فياريال