هالغريمسون وأحمد فتحي يتحدثان عن نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 18:15 9:08 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بفريق العربي قبل مواجهة السد في نهائي كأس أمير دولة قطر في افتتاح ملعب الريان المونديالي. مقابلات تقارير إخبارية العربي السد كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة رابطة الـ"بريمرليغ" ترفض مقترح رفع عدد التبديلات 9:08 دقيقة هالغريمسون وأحمد فتحي يتحدثان عن النهائي 10:32 دقيقة تشافي والهيدوس يتحدثان عن نهائي كأس أمير دولة قطر 0:40 دقيقة إنييستا يؤكد أن مشواره الكروي لم ينته بعد 0:38 دقيقة صراع ثلاثي على جائزة أفضل لاعب لعام 2020 0:52 دقيقة روسيا تترقب حكم محكمة التحكيم الرياضية 1:09 دقيقة سانتوس يكتسح غريميو ويتأهل للمربع الذهبي 0:40 دقيقة أمير دولة قطر يعبّر عن سعادته بفوز الدوحة 3:46 دقيقة إنتر يُطيح بنابولي 4:03 دقيقة سان جيرمان يغلب لوريان بثنائية