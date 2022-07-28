هالر سيغيب لعدة أشهر عن الملاعب من قبل beIN SPORTS July 28, 2022 20:09 1:20 دقيقة أكد المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند سيباستيان كيل أن لاعبَ الفريق سيبستيان هالر سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند سيباستيان هالر -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة ويبيس تفوز بالمرحلة الخامسة من طواف فرنسا 1:20 دقيقة هالر سيغيب لعدة أشهر عن الملاعب 0:41 دقيقة إيفرتون يتعاقد مع لاعب من سبورتينغ لشبونة 0:40 دقيقة برشلونة يتوصل لاتفاق رسمي مع إشبيلية لضم كوندي 0:38 دقيقة تقارير: دي يونغ يحسم قراره بالبقاء في برشلونة 0:49 دقيقة بوغبا قد يغيب عن كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:57 دقيقة فييرا يتوقع أن ينافس أرسنال على لقب الدوري الممتاز 0:37 دقيقة توتنهام يعمل على تجديد عقد كين 0:50 دقيقة كلوب يؤكد غياب أليسون بيكر عن مباراة مانشستر سيتي 0:51 دقيقة آخر أخبار مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد