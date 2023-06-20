وسجل هالاند ثنائيته في الدقيقتين 56 من ركلة جزاء و60 إثر تمريرة من صانع ألعاب أرسنال الإنكليزي مارتن أوديغارد، بعدما افتتح مهاجم روما الايطالي أولا سولباكن التسجيل في الدقيقة 12، فيما سجل غريغوريس كاستانوس (90+3) هدف قبرص.

وهو الفوز الأول للنرويج في التصفيات بعد خسارتين وتعادل فرفعت رصيدها الى أربع نقاط وارتقت إلى المركز الثالث.

وفازت اسكتلندا على جورجيا 2-0 رغم توقف المباراة بسبب المطر والعودة لإستئنافها في وقت لاحق.

اسكتلندا متصدرة المجموعة بـ12 نقطة ثم جورجيا 4 نقاط.

وتضم المجموعة إسبانيا المتوجة الأحد بلقب النسخة الثالثة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا 4-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0).

ولعب منتخب "لا روخا" مباراتين فقط حتى الآن وجمع ثلاث نقاط.