"هاتريك" لسواريز مع فريقه الجديد غريميو من قبل beIN SPORTS January 18, 2023 15:36 0:54 دقيقة في أول ظهور له مع فريقه الجديد غريـميو، قاد المهاجم الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز فريقه للتتويج بكأس السوبر ريكوبا غاوتشا بالفوز على ساو لويز بأربعة أهداف لواحد. تقارير إخبارية غريميو لويس سواريز -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة "هاتريك" لسواريز مع فريقه الجديد غريميو 3:50 دقيقة تعرف على آخر أخبار بعثة باريس سان جيرمان في الدوحة 1:09 دقيقة مينديش والغربي يشيدان بمستشفى سبيتار 4:58 دقيقة ميار شريف تخرج من الدور الأول في أستراليا المفتوحة 1:05 دقيقة فريق موسم الرياض تدرب استعداداً لمواجهة سان جيرمان 2:04 دقيقة نهائي مرتقب بين ميلان وإنتر على استاد الملك فهد 3:06 دقيقة أجواء مثالية في قسنطينة قبل مباراة السودان وغانا 2:57 دقيقة مصر تواصل تألقها في بطولة العالم لكرة اليد 1:41 دقيقة برايثويت يثني على تجربته مع إسبانيول 1:52 دقيقة يوكيتش يقود ناغتس للفوز على بلايزرز