نيمار يطمح إلى الفوز بكأس الأبطال الفرنسية من قبل beIN SPORTS July 25, 2022 22:08 0:33 دقيقة أعرب البرازيلي نيمار نجمُ باريس سان جيرمان عن سعادته بالجولة الإعدادية للفريق في اليابان، مُبدياً أمله في إحراز أولِ ألقاب الموسم أمام نانت الأحدَ المقبل في كأس الأبطال الفرنسية. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان كأس الأبطال الفرنسية نيمار -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة نايف أكرد يخضع لجراحة ناجحة 0:42 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إنكلترا والسويد في نصف النهائي 2:59 دقيقة الآمال منعقدة على لامبارد لإعادة التوهج لإيفرتون 0:33 دقيقة نيمار يطمح إلى الفوز بكأس الأبطال الفرنسية 0:33 دقيقة تسبيـيري يعبر إلى ثاني أدوار بطولة كرواتيا 9:42 دقيقة الكشف عن شعار أولمبياد باريس 2024 0:39 دقيقة فوس تفوز بالمرحلة الثانية من طواف فرنسا للسيدات 0:39 دقيقة (تقارير) بوسطن سيلتكس يسعى للتعاقد مع كيفن دورانت 0:37 دقيقة الأحد انتهاء موعد التقديم للتطوع في المونديال 0:26 دقيقة فوز فلسطين على السودان في كأس العرب للشباب