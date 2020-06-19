رفض القضاء الاسباني مطالبة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار فريقه السابق برشلونة بدفع أكثر من ثلاثة وأربعين مليون يورو كمكافـأة لم يتقاضاها على تمديد عقده وذلك بعد انتقاله إلى ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي في العام 2017 كما ألزم القضاء الإسباني نيمـار بدفع تعويض للنادي الكاتالوني بقيمة ستة ملايين وسبعمئة ألف يورو.

وفي بيان نشره على موقعه الرسمي رحّب نادي برشلونة بقرار القضاء مؤكّدا أنّـه أسقـط كلّ مطالب اللاعب البرازيلي فيما أخذ بعين الاعتبار ما قدّمه النادي الكاتالوني من مؤيّدات ومستندات.

وأضاف البيان أنّ نيمار بمقدوره استئناف هذا القرار فيما ستواصل إدارة برشلونة الدفاع بحزم عن مصالح النادي أمام العدالة.

