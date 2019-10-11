نيمار يتحدث عن مباراته المئة مع البرازيل October 11, 2019 15:39 1:30 دقيقة أكد نيمار لاعب المنخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان أن خوضه لمئة مباراة بقميص المنتخب يشعره بالفخر والسعادة وأن تمثيل البلد في المحافل الدولية الكبرى يشكل بالنسبة له لحظات فريدة نيمار -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة إدارة إيفرتون تمنح المدرب ماركو سيلفا 3 مباريات 1:00 دقيقة تقارير تؤكد تجديد إدارة توتنهام الثقة في بوتشيتينو 0:47 دقيقة قطر تفوز على كرواتيا في منافسات كرة اليد الشاطئية 1:30 دقيقة نيمار يتحدث عن مباراته المئة مع البرازيل 1:05 دقيقة الدانماركي إيركسن يرفض التجديد لتوتنهام 1:17 دقيقة "نايكي" تعلن نهاية مشروع اوريغون بعد ايقاف سالازار 1:37 دقيقة تسيتسيباس يقصي دجوكوفيتش ويلاقي ميدفيديف 3:53 دقيقة ملخص مباراة روسيا واسكتلندا 4:08 دقيقة ملخص مباراة سلوفاكيا وويلز 3:44 دقيقة كرواتيا تهزم المجر بثلاثية نظيفة وتتصدّر