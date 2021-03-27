وسجل باول اونواتشو هدف الفوز للمنتخب النيجيري في الوقت المحتسب بدلاً من ضائع من المباراة، التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من التصفيات.

وضمن المنتخب النيجيري احتلال المركز الأول، إذ يتصدر المجموعة الثانية عشرة برصيد 11 نقاط من خمس مباريات، مقابل 7 لبنين و4 لسيراليون وثلاث لليسوتو.

وسافر منتخب "النسور الخارقة" على متن قارب إلى بنين بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود.

ولحقت نيجيريا المتوجة ثلاث مرات آخرها عام 2013، إلى النهائيات بالكاميرون المضيفة، مالي وغينيا (المجموعة الأولى)، بوركينا فاسو (الثانية)، غانا (الثالثة)، الغابون وغامبيا (الرابعة)، المغرب (الخامسة)، مصر وجزر القمر (السابعة)، الجزائر وزيمبابوي (الثامنة)، السنغال (التاسعة)، تونس وغينيا الاستوائية (العاشرة)، كوت ديفوار (الحادية عشرة)، فيما تتنافس المنتخبات الأخرى على البطاقات السبع الاخيرة.