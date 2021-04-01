نهائيات كأس أمم إفريقيا تنطلق في 9 يناير

وعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد اجتماعًا عبر الاتصال بالفيديو برئاسة الرئيس المنتخب مؤخرًا الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي حيث حددت أيضًا 25 حزيران/يونيو المقبل موعدًا لسحب القرعة، على أن تقسم المنتخبات الـ24 إلى ست مجموعات.

وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة الى 23 هي الكاميرون المضيفة، مالي، غينيا، بوركينا فاسو، مالاوي، غانا، السودان، الغابون، غامبيا، المغرب، موريتانيا، الرأس الأخضر، مصر، جزر القمر، الجزائر، زيمبابوي، السنغال، غينيا بيساو، تونس، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، إثيوبيا ونيجيريا.

وتأجلت المباراة الحاسمة بين سيراليون (4 نقاط) وضيفتها بنين (7 نقاط) في المجموعة الثانية عشرة والتي كانت مقررة في العاصمة فريتاون، بسبب إصابة عدد من لاعبي الضيوف بفيروس كورونا بحسب ما أعلن الاتحاد السيراليوني.

وحدد "كاف" في البيان أن المباراة تأجلت الى النافذة الدولية المقبلة بين 31 أيار/مايو و15 حزيران/يونيو، فيما تقدم الاتحاد السيراليوني باستئناف ضد هذا القرار حيث اعتبر أن الاستئناف يستند إلى "فشل (بنين) في التبليغ بشأن مباراة و/أو رفض اللعب".

ويشرف المنتخب أو النادي المضيف على فحوصات الكشف عن كوفيد-19 في المسابقات الإفريقية، وكانت هناك مزاعم عدة بشأن نتائج إيجابية كاذبة حرمت الضيوف من نجومهم.

وأقر الاتحاد خلال اجتماعه أن تكليف المضيف بالقيام بالاختبارات تسبّب بمعضلة، وهو يخطط بمساعدة منظمة الصحة العالمية لتكليف طاقم طبي مستقل للقيام بذلك.

وفوجئ المنتخب البنيني بطلب نظيره المضيف تأجيل المباراة بداعي وجود ست حالات إيجابية بالفيروس في صفوفه.

كما تم إغلاق أبواب الملعب أمام بنين فانتظر اللاعبون في الحافلة. وأبلغ الاتحاد البنيني نظيره الإفريقي ان جميع المسحات التي أجريت للاعبين قبل توجههم الى فريتاون كانت سلبية.

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" رفض تأجيل المباراة طالبا تأخيرها لمدة ثلاث ساعات، قبل ان يقرر إرجاءها بسبب منع منتخب بنين دخول الملعب خوفاً من نقل العدوى الى لاعبي المنتخب المضيف.

ونشر الاتحاد البنيني عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "عار على كرة القدم الإفريقية الذي يحدث حالياً، نأمل في أن يتحمل الاتحاد الافريقي مسؤوليته ويقوم بالإجراءات اللازمة في أسرع وقت".

وتحتاج بنين الى التعادل لبلوغ النهائيات، فيما يتعين على سيراليون الفوز للحاق بركب المتأهلين للمرة الاولى منذ العام 1996.

كما أعربت اللجنة التنفيذية عن قلقها إزاء تدهور البنية التحتية لكرة القدم في العديد من البلدان الإفريقية، وسلطت الضوء على مشكلة طويلة الأمد تتمثل في سوء صيانة الملاعب.