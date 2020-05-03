نُقِلَ مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم رونالد كومان إلى المستشفى الأحد في أمستردام بعد تعرضه لأزمة قلبية، وقد خضع لعملية جراحية ناجحة بحسب ما أكدت الشركة التي تدير أعماله ووسائل إعلام محلية، ثم الاتحاد المحلي للعبة.

وأفادت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية أن سيارة إسعاف نقلت كومان من منزله إلى مستشفى في أمستردام الأحد بعد تعرضه لمشاكل في القلب، وخضع بعد الظهر لعملية قسطرة و"حالته مستقرة بفضل الرعاية السريعة التي تلقاها"، بحسب ما نقلت عن زوجته بارتينا.

أما الشركة التي تدير أعمال النجم السابق البالغ من العمر 57 عاما، فأشارت إلى أنه "خضع لعملية قسطرة ناجحة"، مضيفة في بيان "سيحتاج رونالد إلى الراحة لبضعة أيام، ونأمل منكم احترام ذلك"، أي عدم إزعاجه أو العائلة.

ومن المتوقع أن يغادر المدافع السابق لأياكس وبرشلونة الإسباني المستشفى غدا الإثنين بحسب ما أكدت "دي تلغراف" ومن بعدها الاتحاد المحلي للعبة الذي قال في بيان "تم نقل رونالد كومان إلى المستشفى مساء الأحد بعد أن شعر بأوجاع في الصدر. خضع مدرب المنتخب الوطني البالغ من العمر 57 عاما لقسطرة قلبية ناجحة وسيعود غدا إلى منزله. نتمنى لرونالد الكثير من القوة والتحسن".

ويشرف كومان على المنتخب الهولندي منذ شباط/فبراير 2018 بعقد لأربعة أعوام ونصف، وذلك خلفا لديك أدفوكات الذي استقال من منصبه بعد فشل التأهل الى مونديال روسيا.

ونجح كومان في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس أوروبا التي أرجئت لمدة عام حتى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قاده إلى نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية حيث خسر شبانه أمام البرتغال صفر-1.

وفي تعليقه الأول على الأزمة القلبية التي تعرض لها المدرب السابق لأياكس، بنفيكا البرتغالي، إيندهوفن، فالنسيا الإسباني، فينورد، ساوثمبتون وإيفرتون الإنكليزيين، أعرب الاتحاد الهولندي عن صدمته، لكن "لحسن الحظ، الأمور أصبحت أفضل قليلا. الكثير من القوة وتعافى بسرعة أيها المدرب"، بحسب ما كتب على تويتر.

وتمنى "جميع العاملين في نادي إيفرتون الشفاء لعاجل لمدربنا السابق" بحسب ما غرد النادي الإنكليزي، على غرار لاعب وسط ليفربول الإنكليزي والمنتخب الهولندي جورجينيو فينالدوم.