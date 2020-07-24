نقل أحد لاعبي فوينلابرادا الإسباني إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا July 24, 2020 17:23 0:56 دقيقة أعلن نادي فوينلابرادا الإسباني أن أحد لاعبيه قد نُقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا. تقارير إخبارية فوينلابرادا فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة الغرافة يتجاوز عقبة العربي بنجاح 3:29 دقيقة سان جيرمان (1) وسانت إيتيان (0) – التغطية الخاصة 0:46 دقيقة يايا توريه يتدرّب مع ليتون أوريينت الإنكليزي ! 1:23 دقيقة ماغواير يقرّ بصعوبة مواجهة ليستر سيتي 2:07 دقيقة مستقبل ساري مع يوفنتوس على المحك ! 0:43 دقيقة "فيفبرو" يعلّق عضوية رابطة اللاعبين في كوت ديفوار 0:56 دقيقة نقل أحد لاعبي فوينلابرادا إلى المستشفى بسبب كورونا 1:00 دقيقة انطلاق الدوري القطري بلفتة تكريم الطواقم الطبية 0:28 دقيقة الإعلان عن موعد انطلاقة الدوري الإنكليزي 2020-2021 25:10 دقيقة اللقاء الخاص الكامل مع توماس باخ