نقابة اللاعبين المحترفين تعارض مقترح الفيفا من قبل beIN SPORTS October 27, 2021 19:22 1:53 دقيقة حذّر الأمين العام لنقابة اللاعبين المحترفين جوناس باير هوفمان من إحداث الفيفا شرخا في كرة القدم في حال المضي قدما في مقترح إقامة كأس العالم كلّ عامين مشددا على ضرورة إرضاء اللاعبين لأنه من دونهم لا يوجد مونديال في الأساس. تقارير إخبارية كأس العالم الفيفا جوناس باير هوفمان -آخر الفيديوهات 1:55 دقيقة نيس ومرسيليا يتعادلان في المباراة المؤجلة 2:49 دقيقة ريال مدريد يقع في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا 3:30 دقيقة ليفربول إلى ربع نهائي كأس الرابطة 3:11 دقيقة وست هام يجرد مانشستر سيتي من لقبه في كأس الرابطة 1:23 دقيقة ألكاراث يُقصي موراي من منافسات بطولة فيينا 2:20 دقيقة تحضيرات حثيثة لاستضافة مميّزة لجائزة قطر الكبرى 2:34 دقيقة بوسكيتس: دفعنا ثمن خطأ وعقدنا الأمور علينا 3:05 دقيقة النمر فالكاو يُسقط برشلونة 0:59 دقيقة المهندس خليفة المانع يُشيد بالكفاءات القطرية 1:53 دقيقة نقابة اللاعبين المحترفين تعارض مقترح الفيفا