نفقات مرتفعة للأندية الكبرى في إيطاليا لم تسلم من الانتقادات من قبل beIN SPORTS August 26, 2022 18:21 2:33 دقيقة أنفقت الأندية الكبرى بالدوري الإيطالي مبالغ كبيرة خلال ميركاتو هذه السنة دون تأثير يذكر على أداء فرقها و قدرتها على المنافسة محليا و قاريا بحسب الخبراء. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة نفقات مرتفعة للأندية الكبرى في إيطاليا 1:18 دقيقة ناصر غانم الخليفي: سنستعد بشكل جيد لدوري الأبطال 0:48 دقيقة سحب قرعة دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي 2:05 دقيقة مجموعات متباينة في قرعة الدوري الأوروبي 3:14 دقيقة ماتيوس يسلم قميص مارادونا هدية منه لمتحف الأساطير 0:37 دقيقة ماتيوس: مونديال قطر سيحمل نكهة خاصة 0:48 دقيقة أوليفر كان يعلّق على قرعة دوري الأبطال 0:47 دقيقة بنزيمة يتحدث لـ beIN SPORTS بعد تتويجه 0:46 دقيقة اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الأندية في اسطنبول 1:19 دقيقة لبنان يهزم الفلبين ويقترب من التأهل لكأس العالم