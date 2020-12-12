وتم وضع جثمان النجم السابق داخل ملعب "رويو مينتي" بمدينة فيتشينزا، حيث تجّمع هناك عددٌ كبير من عشاق كرة القدم الإيطالية، إضافة إلى أفراد عائلة باولو روسي وأصدقائه. ومن المفترض ان تقام مراسم دفن خاصة تقتصر على عائلته فقط، لكن تمت الموافقة على نقلها عبر شاشات التلفاز. وأعلنت مدينة فيتشينزا الحداد على وفاة هداف كأس العالم ألف وتسعمائة واثنين وثمانين، وذلك بتنكيس الأعلام.

رثاء ووداع

وبتأثر واضح، قال مدافع إيطاليا السابق أنتونيو كابريني خلال المراسم "لم أفقد فقط زميلا، لكن صديقا وأخا. قاتلنا معا وانتصرنا، وخسرنا أحيانا، مع الرغبة دوما بالنهوض. كنا جزءاً من مجموعة. لم نعتقد أنك ستترك هذه مجموعتنا بهذا الشكل المبكر. (تشاو باولو)!" أي وداعا باولو.

وانضم الى لاعبي مونديال 1982 نجل روسي أليساندرو وهو يحمل النعش أمام والدته فيديريكا وشقيقتيه صوفيا إلينا وماريا فيتوريا.

وعند مدخل الكاتدرائية، تم وضع نسخة كبيرة طبق الأصل من الصفحة الأولى لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" في عددها الصادر في اليوم التالي لفوز إيطاليا في النهائي على ألمانيا الغربية 3-1، حيث سجل روسي الهدف الافتتاحي.

ووضع قميص المنتخب الإيطالي مع الرقم 20 على النعش الى جانب وشاح فريق فينتشنتسا.

وصفق الحضور طويلاً بعد مراسم الجنازة تزامنا مع قرع اجراس الكاتدرائية، فيما هتف الناس بالخارج "باولو، باولو...".

وكشفت زوجته في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيتم حرق جثة روسي على أن تتم إعادة رماده الى مسقط رأسه في توسكانا.

أحد أساطير إيطاليا

بالنسبة لنجم ميلان السابق باولو مالديني الذي يعتبر بدوره أحد أساطير إيطاليا وبين أفضل المدافعين في تاريخ اللعبة، فإن "باولو كان الكثير من الأشياء بالنسبة لي. لقد كان بطلاً بالنسبة لفتى في الرابعة عشرة من عمره. هو بالنسبة لجميع الإيطاليين أسطورة".

وكان مالديني من بين العديد من نجوم إيطاليا الحاضرين في المراسم، بينهم روبرتو باجيو الذي بدأ مسيرته مع فريق فينتشنتسا.

ولم يكن من المفترض ان يخوض روسي مونديال 1982 بعد ان كان أحد الاشخاص المتهمين بفضيحة رشوى عرفت بقضية "توتونيرو" وجرى خلالها التلاعب بنتائج بعض المباريات ما أدى الى إيقافه ثلاث سنوات، لكن القضاء الايطالي خفف عقوبته وتم استدعاؤه الى صفوف المنتخب للمشاركة في كأس العالم وسط تشاؤم من الصحف وأنصار المنتخب على قدرته في مساعدة منتخب بلاده.

وبعد ان صام عن التهديف في المباريات الأربع الاولى في المونديال الاسباني، ضرب روسي بقوة من خلال ثلاثيته في مرمى البرازيل، ثم ثنائية في مرمى بولندا خلال نصف النهائي وهدف الافتتاح في المباراة النهائية ضد المانيا الغربية ليقود منتخب بلاده الى التتويج باللقب العالمي للمرة الثالثة بعد عامي 1934 و1938.

توّج ايضا هدافا لها كما أحرز جائزة الكرة الذهبية في العالم ذاته والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة في كرة القدم.

اكتشف يوفنتوس موهبته عندما كان شابا لكن سنواته الاولى في صفوف السيدة العجوز شابتها الإصابة ثلاث مرات في غضروف الركبة.

شكل الى جانب الفرنسي ميشال بلاتيني والبولندي زبيغنييف بونييك ثلاثياً نارياً في خط هجوم يوفنتوس وكان موسم 1983-1984 الأفضل له في صفوف الفريق ففاز بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) بالإضافة الى كأس الكؤوس الاوروبية والكأس السوبر الاوروبية، وفي عام 1985، توج يوفنتوس بطلاً لأوروبا للمرة الاولى في تاريخه خلال المباراة النهائية الرهيبة التي شهدت مأساة ملعب هيسل في بروكسل عاصمة بلجيكا وذهب ضحيتها 39 شخصا وكانت الاخيرة لروسي في صفوف يوفنتوس.

وقال عنه بلاتيني لوكالة فرانس برس "كان باولو صديقًا، شخصًا من ذهب: عامل خير، متواضع وذكي. سيبقى دائمًا في ذاكرة هذا الفريق (يوفنتوس) وجميع انصار النادي الاسود والابيض".

دافع ايضًا عن الوان اندية كومو على سبيل الاعارة، وبيروجيا وميلان وهيلاس فيرونا.

اعتزل عام 1987 بعمر الحادية والثلاثين بعد ان خاض حوالي 400 مباراة في الدوري الايطالي سجل خلالها 154 هدفا، و48 مباراة دولية سجل فيها 20 هدفًا.

الى جانب كريستيان فييري وروبرتو باجيو، يحمل روسي الرقم القياسي الإيطالي بتسجيل تسعة أهداف في كأس العالم.

