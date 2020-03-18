نجوم كرة القدم يتفاعلون مع حملة التوعية ضد كورونا من قبل beIN SPORTS March 18, 2020 14:05 4:50 دقيقة تفاعل نجوم كرة القدم مع الحملة التوعوية للوقاية من فيروس الكورونا الذي أوقف حياة المستديرة وحبس روادها في بيوت خوفا من استفحال هذا الفيروس. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة بريمن يدرس مطالبة لاعبيه بتقليص رواتبهم 0:43 دقيقة كأس ليفر للتنس لن يؤجل 4:50 دقيقة نجوم كرة القدم يتفاعلون مع حملة التوعية ضد كورونا 0:55 دقيقة الأولمبية الدولية قلقة بشأن مصير أولمبياد 2020 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:50 دقيقة منظمو بطولة أميركا المفتوحة للتنس يدرسون التأجيل 0:21 دقيقة فيروس كورونا يضرب ستة من أعضاء إسبانيول 1:49 دقيقة إصابة 4 لاعبين من نتس بينهم دورانت بفيروس كورونا 0:28 دقيقة هيلاس فيرونا يعلن إصابة لاعبه ماتيا بفيروس كورونا 0:25 دقيقة يوفنتوس يعلن إصابة ماتويدي بفيروس كورونا