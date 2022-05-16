وقام كل من ميسي، نيمار، هيريرا، ديماريا وفيراتي بزيارة متحف قطر الأولمبي والرياضي ويدخل النشاط في إطار ترويجي لأحد الرعاة المحليين للنادي قام خلاله اللاعبون بتوقيع الأقمصة والكرات لعدد من المشجعين الذين تواجدوا في المتحف خلال جولة نادي العاصمة الباريسية.

