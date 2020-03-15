نجوم الرياضة يسهمون في محاربة وباء كورونا على طريقتهم من قبل beIN SPORTS March 15, 2020 14:48 1:54 دقيقة بين المبادرات الإنسانية وحملات التوعية ساهم عدد من نجوم الرياضة والأندية على طريقتهم في محاربة وباء كورونا. تقارير إخبارية فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة فيروس كورونا يلقي بظلاله على الرياضات المائية 0:33 دقيقة استمرار الأنشطة الرياضية في السودان دون جمهور 0:41 دقيقة تعليق كافة مباريات المسابقات الوطنية في موريتانيا 2:46 دقيقة دربي غلطة سراي وبشيكتاش بدون جمهور 1:45 دقيقة فيروس كورونا يفرض إيقاعه على الدوري البرازيلي 1:57 دقيقة جماهير ليفربول حزينة خوفاً من ضياع لقب الدوري 3:06 دقيقة تصريحات رئيس نادي ليون تلقى انتقادات كبيرة 0:30 دقيقة عرض التوفير المبكّر 0:37 دقيقة 4 سيناريوهات تنتظر ليفربول بسبب وباء كورونا 0:38 دقيقة فالكاو وأوبي ميكل لا يريدان اللعب بسبب الفيروس