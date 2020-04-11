

وكان النادي الشمالي كشف أن دالغليش البالغ من العمر 69 عاما ادخل المستشفى الأربعاء الماضي لإصابته بالتهاب.

وأضاف في بيان ""التزاما بالاجراءات الراهنة، خضع في وقت لاحق لفحص كوفيد-19 على رغم أنه لم تظهر عليه سابقا أي عوارض للمرض. بشكل غير متوقع، جاءت النتيجة إيجابية، لكنه لا يزال دون عوارض".

وقال بول دالغليش نجل أسطورة ليفربول على حسابه على تويتر "لست في موقع الحديث نيابة عن الرجل المسن، يستطيع القيام بذلك بنفسه في الوقت المناسب".

وتابع "أشعر بالامتنان لتلقي العديد من الرسائل من أنصار الأندية الأخرى. أعتقد بأن الجميع يتفق معي بأن هذا (الوباء) أهم بكثير من كرة القدم. ابقوا سالمين في منازلكم".

أما كيلي كايتس ابنة دالغليش والمذيعة على شبكة "سكاي سبورتس" فشكرت أنصار اللعبة على تمنياتهم بسلامة والدها وقالت "شكرا جزيلا لرسائل حبكم وأنا اسفة جدا لعدم قدرتي على الرد عليها".

وانضم حارس مرمى ليفربول البرازيلي أليسون بيكر إلى قافلة الأشخاص الذين تمنوا الشفاء العاجل لدالغليش على تويتر "كل الحب من عائلة بيكر إلى السير كيني دالغليش!!".

وكان لسان حال مدافع الفريق السابق جيمي كاراغر مماثلا بقوله على تويتر أيضا "نأمل أن يتخلص كيني من الفيروس في أسرع وقت ممكن".

وأصدر نادي بلاكبيرن روفرز الذي قاده دالغليش مدربا إلى احراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز عام 1995 بيانا جاء فيه "الجميع في نادي بلاكبيرن روفرز يود إرسال أفضل تمنياته وحبه إلى السير كيني دالغليش وعائلته".