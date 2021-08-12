ناغيلسمان يشيد بـ"مونشنغلادباخ" من قبل beIN SPORTS August 12, 2021 20:11 1:10 دقيقة قال مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغيلسمان إن بروسيا مونشنغلادباخ فريقٌ قوي ولديه الكثير من الطموحات تجعلُه رقماً صعباً في مسابقة الدوري. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ بوروسيا مونشنغلادباخ -آخر الفيديوهات 3:38 دقيقة أقطاب الليغا الثلاثة في أوضاع متباينة 0:55 دقيقة أندية إسبانية تصادق على اتفاقية جديدة 0:52 دقيقة تسيتسيباس يحتفل بميلاده الـ23 بأفضل طريقة 0:40 دقيقة سابالينكا إلى ثمن نهائي بطولة مونتريال 0:47 دقيقة تشيلسي لن يفتح كامل مدرجات ملعبه ضد كريستال بالاس 1:10 دقيقة ناغيلسمان يشيد بـ"مونشنغلادباخ" 0:57 دقيقة روزه يتحدّث عن لقب الدوري الألماني 0:36 دقيقة روميلو لوكاكو ينتقل رسمياً إلى تشيلسي 0:42 دقيقة بييلسا يمدد عقده مع ليدز لموسم إضافي 12:05 دقيقة ما المركز الذي سيشغله ميسي في باريس سان جيرمان؟