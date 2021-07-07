ناغلسمان ينتظر بشغف انطلاق الموسم من قبل beIN SPORTS July 7, 2021 20:36 0:49 دقيقة عبر يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب الفريق البافاري مضيفا أنه ينتظر بشغف بداية الموسم من أجل بداية العمل مع فريقه الجديد. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ الألماني يوليان ناغلسمان -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة إنكلترا (1-1) الدنمارك - التغطية الخاصة 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 0:49 دقيقة ناغلسمان ينتظر بشغف انطلاق الموسم 0:26 دقيقة البلجيكي فان أيرت بطل المرحلة 11 في طواف فرنسا 3:04 دقيقة ويمبلدون: انتهاء مشوار فيدرر عند ربع النهائي 0:26 دقيقة قطر تعدّ العدّة للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية 1:04 دقيقة أنس جابر فخورة بما قدمته في ويمبلدون 0:36 دقيقة شابوفالوف يتألّق ويصعد لنصف نهائي بطولة ويمبلدون 0:32 دقيقة دجوكوفيتش يصعد إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون 0:54 دقيقة لوك شو يتحدث عن قصة مناداته بـ" شوبيرتو كارلوس"