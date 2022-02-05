ناغلسمان يعترف بصعوبة المباراة أمام لايبزيغ من قبل beIN SPORTS February 5, 2022 11:48 0:49 دقيقة أكد يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ أنّ المواجهة المقبلة لفريقه أمام لايبزيغ في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني لن تكون سهلة. مقابلات الدوري الألماني يوليان ناغلسمان -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة بوغاتاج تهدي سلوفينيا ميدالية ذهبية 0:59 دقيقة خيمينيس يحّذر وكاراسكو يراهن على شخصية أتلتيكو 1:19 دقيقة إنفانتينو يثمّن إطلاق برنامج تنمية المواهب 1:04 دقيقة كيف يرى توريس وبيدري مباراة برشلونة وأتلتيكو؟ 3:01 دقيقة الكاميرون لحفظ ماء الوجه أمام بوركينا فاسو 52:00 دقيقة ملخص اليوم الأول من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 3:03 دقيقة النرويج تتوّج بذهبية في البياثلون 2:30 دقيقة بوركينا فاسو لمداواة جراحها من بوابة الكاميرون 1:38 دقيقة الأهلي لتجاوز غياباته والوصول إلى نصف النهائي 0:49 دقيقة ناغلسمان يعترف بصعوبة المباراة أمام لايبزيغ