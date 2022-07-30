ناغلسمان يشيد بمستوى لايبزيغ قبل مواجهته في السوبر الألماني من قبل beIN SPORTS July 30, 2022 14:44 1:10 دقيقة أكد يوليان ناغلسمان مدربُ بايرن ميونيخ قوة خصم كأس السوبر الألماني لايبزيغ، كما لم يخف مدرب بايرن سعادتَهُ بالأداء الذي يقدمُهُ السنغالي ساديو مانيه في تدريباتِ الفريق. لايبزيغ ساديو مانيه يوليان ناغلسمان -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة ميلان يتوصل لاتفاق للتعاقد مع البلجيكي دي كيتلار 0:48 دقيقة وفاة المهندس القطري هلال الكواري 0:50 دقيقة بيع جميع تذاكر نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:40 دقيقة تشافي يشيد بأداء ليفاندوفسكي 0:45 دقيقة مونتشي يكشف حقيقة اهتمام تشيلسي بالفرنسي كوندي 0:36 دقيقة دورتموند يعلن غياب نجمه هالر لعدة أشهر 1:10 دقيقة ناغلسمان يؤكد قوة مستوى لايبزيغ 0:41 دقيقة فيرغسون سيتولى منصباً رسمياً في مانشستر يونايتد 0:54 دقيقة بوغبا يؤجل كافة الاستشارات الفنية المتعلقة بإصابته 0:36 دقيقة أرسنال يُعين أوديغارد قائداً للفريق