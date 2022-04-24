ناغلسمان يشدد على أهمية لقب البوندسليغا من قبل beIN SPORTS April 24, 2022 12:24 0:33 دقيقة قال ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ إنّ لقب الدوري الألماني يبقى لقبا مهمًا مشيراً إلى الفريق مرّ ببعض اللحظات الحزينة هذا الموسم. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة ليفربول يسعى لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي 0:55 دقيقة تايسون فيوري يعلن اعتزال الملاكمة 0:39 دقيقة جمال بلماضي مستمر مع منتخب الجزائر 0:33 دقيقة ناغلسمان يشدد على أهمية لقب البوندسليغا 2:48 دقيقة برشلونة لتعزيز حظوظه بحسم وصافة الليغا 2:47 دقيقة مباراة مرتقبة بين وست هام وتشيلسي 4:00 دقيقة الوداد الرياضي يتأهل إلى نصف النهائي 0:32 دقيقة ريال بيتيس يتوّج بكأس ملك إسبانيا 4:03 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة الهلال والشارقة 3:08 دقيقة الفيصلي يدرك التعادل أمام الوحدات في الوقت القاتل