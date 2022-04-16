ناغلسمان عن أخبار انتقال ليفا إلى برشلونة: "مجرد شائعات" من قبل beIN SPORTS April 16, 2022 14:59 0:49 دقيقة أكد يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ أن الأنباء التي راجت مؤخراً عن انتقال نجم الفريق روبيرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مستقبلاً ليست صحيحة.. وأنها مجرد شائعات. تقارير إخبارية روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ برشلونة يوليان ناغلسمان -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة ثلاثية نظيفة لإلتشي في شباك مايوركا 0:27 دقيقة خسارة مفاجئة لتوتنهام أمام برايتون 0:49 دقيقة ناغلسمان: "أخبار انتقال ليفا إلى برشلونة.. شائعات" 9:14 دقيقة راؤول ألبيول يتحدث عن مسيرته الطويلة مع كرة القدم 1:45 دقيقة إيمري يؤكد على صعوبة مواجهة فياريال أمام خيتافي 3:36 دقيقة نصف نهائي محتدم بين ليفربول ومانشستر سيتي 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والرجاء | معلومات البث المباشر 3:02 دقيقة شباب بلوزداد يتأهب لمواجهة الديربي أمام الوداد 3:20 دقيقة الأهلي والرجاء يختتمان الاستعداد للقاء المرتقب 3:13 دقيقة التعادل السلبي يحسم مواجهة وفاق سطيف والترجي