الخليفي قال إن البعض يحاول إعادة كتابة التاريخ وتقسيم كرة القدم، وأضاف أنه يشعر بالحزن عليهم لأنهم أظهروا أنهم لا يفهمون هذه اللعبة موضحاً أن من تحدث عن نادال وفيدرير لا يعلم أن هاذين اللاعبين من الأعظم في التاريخ.

وقال ناصر غانم الخليفي إن فيدرير ونادال لم يطلبا أبدا إقامة دوري مغلق يضم أفضل اللاعبين بل دافعا عن عائلة التنس، لهذا لا يجب استخدام اسمين عظيمين بحجمهما لتبرير الفشل.

ودحض رئيس باريس سان جيرمان الحجة القائلة بأن دوري أبطال أوروبا ليس تنافسيا بقوله: "سمعنا أن دوري الأبطال ليس مثيرًا بدرجة كافية وأن كرة القدم الأوروبية محطمة تمامًا. لكنهم استمروا في لعب البطولات في إشارة منه إلى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، مبيناً أن عددا من الأندية الكبيرة لم تتجاوز دور المجموعات.

