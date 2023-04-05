ناصر غانم الخليفي يشيد بألكسندر تشيفيرين من قبل beIN SPORTS April 5, 2023 14:53 4:39 دقيقة أشاد ناصر غانم الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، بالسلوفيني ألكسندر تشيفيرين، الذي أعيد انتخابه رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتّى عام 2027 بالتزكية، مشيراً إلى أنه قائد بأتم معنى الكلمة. مقابلات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين رابطة الأندية الأوروبية ناصر غانم الخليفي -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة تشيفيرين يكشف عن أعضاء المكتب التنفيذي 0:41 دقيقة تشيفيرين يدعم ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال 0:46 دقيقة مالك نوتنغهام فورست ينفي إقالة المدرب كوبر 17:30 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لألكسندر تشيفيرين 7:50 دقيقة إنفانتينو في حديث خلال كونغرس الـ"يويفا" 7:21 دقيقة كوستا يتحدث عن الملف المشترك لمونديال 2030 1:28 دقيقة تشيفرين: "مشروع السوبر ليغ أصبح محل سخرية" 4:39 دقيقة ناصر غانم الخليفي يشيد بألكسندر تشيفيرين 0:31 دقيقة السلوفيني تشيفيرين رئيسًا لليويفا لولاية جديدة 0:39 دقيقة تأكيد موعد إقامة كأس آسيا - قطر 2023