وجاء في البيان الصادر على الموقع الرسمي لجمعية الأندية الأوروبية أنه تم أيضاً تعيين الألماني (ميكاييل غيرلينغر) النائب الأول للرئيس بجانب نواب الرئيس الحاليين وهم الهولندي إدوين فان دير سار من آياكس و داريوش ميودوسكي من فريق ليجيا وارسو بالاضافة إلى آكي ريهيلاهت من هلسنكي.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx — ECA (@ECAEurope) April 21, 2021

وتعليقاً على تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، قال ناصر بن غانم الخليفي:



"شرفني الزملاء في مجلس إدارة جمعية الأندية الأوروبية بتعييني رئيساً للمجلس. ولا شك أن منظمتنا الآن في أمس الحاجة إلى القيادة والنزاهة والعمل الجماعي نظراً لما تواجهه كرة القدم الأوروبية. وإنني أقدم التزامي غير المشروط تجاه مجتمع كرة القدم بأكمله، بما في ذلك جميع الأندية الأعضاء في جمعية الأندية الأوروبية من كل الدول الأوروبية، وكذلك للمشجعين والمجتمعات التي يمثلونها. وأتطلع، برفقة جميع زملائي أعضاء مجلس إدارة الجمعية والنوادي المنتسبة إليها، إلى تعزيز دور الجمعية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للأندية الأوروبية. ومن واجبنا كأمناء على كرة القدم الوفاء بهذا الالتزام، فوحدتنا هي السبيل الوحيد لازدهار لعبتنا التي عشقتها الجماهير جيلاً بعد جيل".

